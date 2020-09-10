Экс-главврач рязанской ГКБ №10 возглавила больницу в Тульской области

Бывший руководитель рязанской ГКБ №10 Ольга Быстрова, 13 февраля уволившаяся с должности после череды скандалов, трудоустроилась исполняющим обязанности главного врача в ЦРБ Веневского района Тульской области. Информация об этом размещена на сайте лечебного учреждения.

До этого Быстрова была замечена в инфекционном отделении инфекционного госпиталя №1 ГУЗ «Городская больница №11 города Тулы». Там она работала врачом-инфекционистом в разгар пандемии коронавируса и даже получила за это благодарность от губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, что Ольга Быстрова возглавляла рязанскую ГКБ №10 с 2009 года. За время ее руководства из больницы уволились многие профессионалы, а ее материально-техническое состояние вызывало множество вопросов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!