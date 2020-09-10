Социальный блок станет центральным в предвыборной программе «Единой России»

Фото: "Единая Россия".

Формирование социальной политики страны — основная задача «Единой России», отметил Дмитрий Медведев 8 сентября в ходе рабочего совещания об актуальных задачах партии в 2020-2021 годах.

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — сказал председатель партии.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, «Единая Россия» уже прорабатывает с правительством и экспертным сообществом ряд инициатив, направленных на усовершенствование мер социальной поддержки граждан. Это справедливая оплата труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, защита гарантированного дохода от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств и поддержка отечественных фармпроизводителей, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям — сейчас это стоит сотни тысяч рублей — и реформирование служб занятости — в том числе, введение страхования от безработицы.

«По каждой из этих тем «Единая Россия» предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — сказал Андрей Турчак.

В кабмине подчеркнули, что также учитывают предложения партии, которые приходят из регионов. Это позволяет обратить внимание на те проблемы, которые волнуют людей.

Один из таких вопросов — минимальный гарантированный доход граждан.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии добавил, что «Единая Россия» как правящая партия должна предложить свои варианты решения важнейших проблем. Начиная от простых, бытовых и заканчивая государственными, на которых нужно концентрировать огромные ресурсы.

В Рязанской области на XXXII конференции регионального отделения партии 2 сентября была принята Народная программа, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Рязанскую областную Думу.

«Программа, сформированная в 2015 году на основе обращений жителей, была выполнена более чем на 90%. В ней мы не давали пустых обещаний, а исходили из возможного, — подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий ФоминАркадий Фомин. — Новая программа, рассчитанная на ближайшие пять лет, также реалистична и отвечает запросам жителей региона. Она затрагивает важнейшие сферы жизни: здравоохранение, образование, экологию, демографию, социальную политику».

Первое заседание комиссии по подготовке Народной программы «Единой России» для выборов в Госдуму в 2021 году пройдет в конце сентября.

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