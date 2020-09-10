Руководство «НИТИ» прокомментировало закрытие рязанского скейт-парка

Руководство «НИТИ» прокомментировало ситуацию вокруг закрытия единственного в Рязани крытого парка для занятий экстремальными видами спорта. Напомним, ранее создатель площадки Ramppark Дмитрий Якушев записал видеообращение, в котором рассказал о том, что их попросили освободить помещение.

Директор бизнес-центра «НИТИ» Георгий Шерозия сообщил, что скейт-парк занимал площадь 320 квадратных метров, а арендная ставка составляла 200 рублей за квадрат в месяц. Однако раскрутить Ramppark, по его мнению, организаторам так и не удалось.

- Когда долг за аренду превысил сотни тысяч рублей, пришлось предложить Дмитрию завершить деятельность в «НИТИ». Подавать иск о взыскании всей суммы, на которую мы могли претендовать, мы не стали. Жалко ребят. Поэтому предложили разъехаться мирно, оплатив только долг за коммунальные услуги. Такое соглашение сторонами было подписано 31 августа, - рассказал «КП» Георгий Шерозия.

При этом директор бизнес-центра подчеркнул, что по-прежнему готов поддерживать активные виды отдыха и спорт, предоставляя таким арендаторам льготную арендную ставку. К примеру, для коммерческих и торговых предприятий в том же «НИТИ», она варьируется от 500 до 1000 рублей за квадрат.

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