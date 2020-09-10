Губернатор Николай Любимов сообщил об ожидаемом росте COVID-19

В четверг, 10 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел онлайн-совещание с руководителями организаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также работа районных и областных учреждений здравоохранения в условиях пандемии.

Губернатор выразил надежду на то, что в Рязанской области удастся избежать серьезного всплеска заболеваемости коронавирусом в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее отмечалось, что в регионе сейчас наметился определенный рост из-за того, что люди возвращаются из отпусков, а дети пошли в школы и детские сады.

- Мы готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости готовы развернуть 1300 коек для больных коронавирусом, - отметил губернатор.

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