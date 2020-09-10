Суд принял к рассмотрению уголовное дело Сергея Карабасова

10 сентября в Советском районном суде Рязани состоялось предварительное слушание по уголовному делу об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке. По статье 160 УК РФ «Присовение или растрата» обвиняют бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова.

Защитники обвиняемых заявили ходатайства о возвращении уголовного дела, над которым работал федеральный Следком, прокурору, однако суд в их удовлетворении отказал. Первое заседание назначено на 17 сентября.

Напомним, фигурантам вменяют приемку и оплату невыполненных работ по установке игрового оборудования. Притом Карабасову отводят роль организатора преступления, а Пузанову – роль пособника.