В Кораблинском районе ремонтируют и строят более 20 объектов

В здании открывшейся 1 сентября в селе Незнаново школы планируют разместить и детский сад: площади позволяют. Вопрос об организации дошкольного учреждения в селе поднимали не раз, дети младшего возраста в селе есть. А значит, будут ежегодно пополняться и школьные классы.

Издательство «Пресса» сообщает, что на стройплощадке Кипчаковского ДК работают люди и техника. Уже готовы стены, смонтирована крыша. Глава Кипчаковского поселения Ирина Назарова рассказала, что Дом культуры в селе очень ждут. В новом здании планируют разместить и библиотеку.

Отремонтировали городской детский сад «Солнышко». В порядок привели отопление, водопровод и водоотведение, заменили оконные блоки, покрасили стены. Такого масштабного ремонта в здании дошкольного учреждения не было более пятидесяти лет.

Идут работы и в здании музыкальной школы и бывшего ателье на улице Маяковского. В последнем планируют разместить Дом детского творчества.

На центральной городской площади асфальт меняют на яркую современную плитку. В планах – установка мобильной сцены для артистов, обустройство зоны отдыха на территории прилегающего сквера, освещение.