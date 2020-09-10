В Рязанской области коронавирус пробрался в две отдаленные деревни

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В Рязанской области обновили данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Новые случаи заболевания зафиксированы в 11 населенных пунктах.
Наибольший прирост предсказуемо пришелся на Рязань – плюс 16 человек. Большой прирост – плюс четыре новых случая за сутки зафиксирован в Скопине. В две деревни коронавирус пробрался впервые – Урядино Касимовского района и Чевкино Спасского района. В этих населенных пунктах зафиксировано по одному случаю.
С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те, где произошли изменения за сутки:
- Рязань – 3879 (+16);
- Рязанский район – 345 (+1) (Дубровичи – 5 (+1);
- Рыбное – 196 (+2);
- Касимов – 187 (+2);
- Скопин – 174 (+4);
- Рыбновский район – 132 (+1) (Баграмово – 7 (+1);
- Скопинский район – 129 (+1) (Свинушки – 5 (+1);
- Касимовский район – 125 (+1) (Урядино – 1);
- Михайловский район – 118 (+1) (Печерники – 3 (+1);
- Спасский район – 110 (+1) (Чевкино – 1);
- Александро-Невский район – 62 (+1) (Ольховка – 2 (+1).
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