СК выясняет, как ученики школы №62 получили ожоги роговицы глаз

Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали проверку по факту размещения в СМИ информации, что ученики школы №62 получили ожоги роговицы глаз во время урока от бактерицидной лампы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее чиновники мэрии объяснили, как так получилось, что школьники обожгли глаза (читать подробнее). Прокуратура тоже выясняет все обстоятельства случившегося.

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