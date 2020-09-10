Чиновники объяснили, как ученики школы №62 обожгли роговицы глаз

Недостаточный контроль со стороны ответственного лица, который несвоевременно прекратил работу облучателя, несколько учеников школы №62 получили ожоги роговицы глаз. Такой факт установила администрация Рязани.

«У нескольких школьников появились симптомы раздражения глаз. Всем им оказали своевременную медицинскую помощь. Администрация города контролирует ход служебной проверки по данному факту. По итогам расследования виновные в нарушении правил безопасного пребывания детей в школе будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении исполнительного органа.

Напомним, ранее мэрия сообщила, что ученик 9 класса школы №62 контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией. В связи с этим в школе усилили меры по дезинфекции.

«Утром до начала учебных занятий были проведены дезинфекционные мероприятия, в том числе обработка кабинета бактерицидным рециркулятором открытого типа» (читать подробнее). Потом девять детей получили ожоги роговицы глаз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!