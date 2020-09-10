Мэрия: Из-за контакта с зараженным коронавирусом в школе №62 усилили дезинфекцию

Ученик 9 класса школы №62 контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией. В связи с этим в школе были усилены меры по дезинфекции. Об этом сообщает администрация Рязани.

«Утром до начала учебных занятий были проведены дезинфекционные мероприятия, в том числе обработка кабинета бактерицидным рециркулятором открытого типа», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что несколько учеников школы №62 обожгли роговицы глаз из-за обеззараживателя воздуха (читать подробнее). По данному факту прокуратура инициировала проверку.

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