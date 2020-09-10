В Рязани закрывается единственный крытый парк для спортсменов-экстремалов

На площадке регулярно проходили соревнования. Фото: RAMP-PARK.

Создатели единственного в Рязани крытого парка для занятий экстремальными видами спорта Ramp-park записали видеообращение. В нем они рассказали о возможности скорого закрытия площадки.

Дмитрий Якушев сообщил, что в 2018 году вместе с Владимиром Исаевым создал этот парк собственными усилиями. Однако перед началом нового сезона владельцы здания поставили перед парнями ультиматум – либо освобождаете помещение, либо оплачиваете всю задолженность по аренде и в том числе за период пандемии.

По словам создателей парка, если площадка закроется, то сотням детей в плохую погоду негде будет заниматься спортом. Сотни рязанских поклонников BMX и скейтборда останутся не у дел.

- В парк была вложена огромная сумма денег и сил, но он может быть просто уничтожен, - рассказал Дмитрий Якушев.

Также он сообщил, что неоднократно обращался к городским властям с просьбой о поддержке проекта, но так и не получил ее.