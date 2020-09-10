Елена Митина: По итогам проверок будут приняты соответствующие меры

Фото: РОО "Единая Россия".

Прокуратура Рязанской области начала проверку информации об ожогах, которые ученики одной из школ областного центра якобы получили во время дезинфекции класса.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько учащихся школы №62 в Рязани получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования», — сообщается на сайте ведомства.

По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия», регионального координатора партпроекта «Новая школа» Елены Митиной, действительно, в школе №62 произошло ЧП — 9 детей получили электрическое воздействие на глаза.

«В учебном заведении работают главный офтальмолог и главный детский педиатр. Дети, у которых не было выявлено проблем со здоровьем, продолжают обучение», — отметила парламентарий от Рязанской области.

Сейчас проводится проверка сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры и Следственного комитета.

«По итогам проверок будет приняты соответствующие меры», — подчеркнула Елена Митина.

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