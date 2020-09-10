Минкульт: В рязанском музтеатре коронавирусом болеют уже восемь человек

По состоянию на 10 сентября в музыкальном театре зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили чиновники министрества культуры, отвечая на вопрос одной из рязанок на странице губернатора.

«В музыкальном театре уже более 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это результат халатности и безответственности директора и главного балетмейстера, которые ставят перед собой задачу выпустить новый спектакль и заработать деньги даже ценой здоровья артистов», - говорится в сообщении Марии Тронь.

Но минкульт отреагировал на пост возмущения и сообщил, что болеют коронавирусом всего восемь человек.

«По состоянию на сегодняшний день в музыкальном театре зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 24 августа в соответствии с приказом директора театра и требованиями Роспотребнадзора в театре приостановили репетиции на 14 дней. По истечению этого срока репетиции возобновились с соблюдением всех мер безопасности. Артисты и сотрудники с признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются.

Ежедневно проводится санобработка помещений с дезинфицирующими средствами. Вход в театр осуществляется через контроль температуры тела, с обязательным наличием средств защиты (маски можно получить при входе), рассадка в зале – с 50% заполняемостью и соблюдением социальной дистанции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В антракте предусмотрена обработка и проветривание зала», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях сообщалось, что в музтеатре возникла «вспышка» коронавирусной инфекции, а руководство вопреки всему выводит состав на общие репетиции.

Позже сами работники музтеатра сообщили, что никакой вспышки нет, болеют всего два человека (читать подробнее).

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