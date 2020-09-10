10 сентября в Рязани выявили 28 новых случаев COVID-19

10 сентября в Рязанской области выявили 28 новых случаев заболевания граждан COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 7459 случаев коронавирусной инфекции. Еще 31 положительный тест отправлен на подтверждение в региональное министерство здравоохранения. Вместе с ними под контролем врачей находятся (находились) 7490 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что все необходимые мероприятия для профилактики заболевания проводятся в Рязанской области в полном объеме.

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До полной победы над COVID-19 еще очень далеко (подробности).