14-летней рязанке удалили кисту объемом более трех литров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Хирурги детской областной клинической больницы имени Дмитриевой (Рязань) удалили 14-летней рязанке гигантскую кисту.

У девочки месяц назад начал расти живот. Во время УЗИ-диагностики обнаружилась киста размером 10 сантиметров. В течение последующих тридцати дней новообразование распространилось на всю брюшную полость, и к моменту операции его объем составлял 3,3 литра!

Для спасения ребенка потребовалось хирургическое вмешательство.

- Киста оказалась многокамерная, состоящая из нескольких жидкостных полостей. Ее размеры не позволили проводить операцию лапароскопично, - отметил заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин.

По сообщению регионального министерства здравоохранения, операция прошла успешно и с минимальной кровопотерей. Пациентку уже выписали домой.

Результаты гистологии пока не известны, но предполагается, что новообразование было доброкачественным.

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