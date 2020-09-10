В Рязанской области перевернулся КАМАЗ с арбузами. Фото: УМВД по Рязанской области.

9 сентября на трассе «Каспий» в Ряжском районе перевернулся КАМАЗ с арбузами. Этому предшествовало столкновение с легковушкой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в результате ДТП пострадали два человека.

Авария случилась около 15.30 на 304 километре «Каспия». Спровоцировал ее, по предварительной информации, 66-летний водитель Hyundai Accent из Волгоградской области.

«Совершая маневр обгона, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего совершил столкновение с грузовым автомобилем», - описали произошедшее в полиции.

Авария случилась на трассе "Каспий" в Ряжском районе. Фото: УМВД по Рязанской области.

В итоге легковушку припечатало к барьерному ограждению, а КАМАЗ опрокинулся и тоже изрядно пострадал. Травмы получили водитель грузовика – 27-летний житель Дагестана – и 64-летняя пассажирка Hyundai.