Автора ролика с избитой школьницей могут привлечь к ответственности.

Следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают проверку по факту инцидента с избиением школьницы.

По словам руководителя МСО Сергея Конюшкова, проверка проходит в отношении лиц, которые должны были проводить профилактическую работу, чье бездействие привело к нарушению прав и законных интересов подростков.

— Параллельно изучаем вопрос появления в группе «Бабкин шум» в соцсети «ВКонтакте» ролика с фактами насилия, что, согласно 137 статье УК РФ, нарушает тайну личной жизни. Об итогах проверки, я думаю, расскажет и полиция, занимающаяся фактом избиения, а в рамках своей компетенции сообщим и мы, — приводит слова Конюшкова издательство «Пресса».

Основными героинями инцидента, запечатленного на видео еще 11 августа, по словам Сергея Конюшкова, стали пять несовершеннолетних школьниц: потерпевшая, девочка, из-за которой разгорелся конфликт и три самые активные участницы избиения (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!