Чиновники подписали инвестиционное соглашение по проекту «Сухой порт «Рязань»

Областные власти подписали с руководством ООО «Нью Бридж Восток» инвестиционное соглашение о реализации проекта «Сухой порт «Рязань».

В документе стороны обозначили ряд конкретных шагов, определены обязательства сторон в плане обеспечения инфраструктурой - будет создана крупноформатная логистика, что станет импульсом для развития всего индустриального парка «Рязанский».

Современная деловая инфраструктура, заявленные инвестором к строительству Железнодорожный мультимодальный терминал, Парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания будут крайне востребованы. Планируется, что инвестором и резидентами «Сухого порта» будет создано более 1800 рабочих мест. В целом заявлено 19,6 млрд рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.

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