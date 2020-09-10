В Московском районе произошел резкий прирост заболевших коронавирусом.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На утро 10 сентября в Рязанской области зарегистрировали 74591 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3863 человека проживают в Рязани.
Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:
- в Московском районе – 1261 (+7 за сутки) случая;
- в Октябрьском районе – 1087 (+3) человек заболели;
- в Железнодорожном районе – 932 (+0) случая;
- в Советском районе – 583 (+2) случая заражений.
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