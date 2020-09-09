14 пациентов с коронавирусом в больницах Рязани находятся в тяжелом состоянии

Ситуация с коронавирусом "в режиме ожидания". Фото из архива "КП".

Оперативная рабочая группа регионального правителства сообщает о том, что на вечер 9 сентября в больницах Рязани находятся 143 пациента с COVID-19, в том числе 4 ребенка.

Состояние 29 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 100 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 14 человек болеют тяжело, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Хотим напомнить, что в Рязани 9 сентября стало известно еще о 12 положительных тестах на COVID-19. По два заболевших прибавилось в Кадоме и деревне Шелковая Старожиловского района, в остальных местах – по одному. Одна из точек, а именно село Озерки Милославского района, впервые появилась на карте пандемии.

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