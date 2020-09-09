Сотрудники рязанского McDonald's собрали мусор в Лесопарке

Участники субботника полны радости и оптимизма. Фото: сайт администрации Рязани.

Не смотря на то, что 8 сентября был рабочим днем, в Лесопарке, как сообщил сайт администрации Рязани, прошел субботник. Точное время его проведения не указывается - вероятно, после работы.

В акции приняли участие как муниципальные служащие, так и представители коммерческих структур. "От города" собирали мусор, прореживали поросль, убирали ветки и косили траву представители управления культуры, МАУК «Лесопарк», Рязанского музея путешественников. "От коммерсантов" то же самое делали сотрудники рязанской сети McDonald's. Что естественно, в субботнике (!) приняли участие и рабочие Дирекции благоустройства города.

Эта массовая трудовая акция была посвящена открытию нового пешеходного маршрута «Неизвестные истории Лесопарка». Энтузиасты провели "работы по санитарной очистке и уборке зеленых зон – Тополиной аллеи и Зеленой стоянки".

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