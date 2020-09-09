Движение по Солотчинскому шоссе перекрыли из-за загоревшегося грузовика

Фото: скрин видеозаписи из соцсетей.
В среду, 9 сентября, на Солотчинском шоссе (Рязань) между мостом через Оку и постом ДПС произошло возгорание грузового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Движение в сторону Рязани перекрыто сотрудниками дорожной полиции. Образовалась автомобильная пробка длиной в несколько километров.
Информации о пострадавших пока нет.
Ждем официальных комментариев по поводу произошедшего ЧП.
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