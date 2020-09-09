Уроженец Новомичуринска Артем Ерохин победил на первенстве России по борьбе

Артем Ерохин на верхней ступени пьедестала. Фото из сообщества "Славянские воины" ВКонтакте.

Уроженец Новомичуринска и воспитанник спортивной школы "Антей" Артем Ерохин стал победителем первенства России в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 67 килограммов. Возраст атлетов - до 21 года.

Мастера спорта России тренируют Валерий Хабаров и Константин Мошков. Ерохин уверенно победил в пяти схватках, в финале - сильного борца из Чечни.

Это достижение позволит рязанскому борцу принять участие в первенстве мира. Оно состоится в декабре в Сербии.

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