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Спорт

Уроженец Новомичуринска Артем Ерохин победил на первенстве России по борьбе

Сейчас он является воспитанником спортивной школы «Антей» в Рязани
Антон ВОХЕЧ
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Артем Ерохин на верхней ступени пьедестала. Фото из сообщества "Славянские воины" ВКонтакте.

Артем Ерохин на верхней ступени пьедестала. Фото из сообщества "Славянские воины" ВКонтакте.

Уроженец Новомичуринска и воспитанник спортивной школы "Антей" Артем Ерохин стал победителем первенства России в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 67 килограммов. Возраст атлетов - до 21 года.

Мастера спорта России тренируют Валерий Хабаров и Константин Мошков. Ерохин уверенно победил в пяти схватках, в финале - сильного борца из Чечни.

Это достижение позволит рязанскому борцу принять участие в первенстве мира. Оно состоится в декабре в Сербии.

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