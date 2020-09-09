Чиновники одобрили: в Приокском простроят очередную многоэтажку

Главе администрации Рязани Елене Сорокиной порекомендовали внести изменения в зонирование генерального плана в районе дома №4а по улице Октябрьской. Соответствующее заключение подписал председатель комиссии по землепользованию и застройке Рязани Сергей Савин.

Отмечается, что участок по заявлению ОАО «Тяжпрессмаш» планируют отнести к зоне многоэтажного строительства. Застройщик намерен построить восьмиэтажный дом. Кроме того, там планируется благоустроить прилегающую территорию, организовать парковку и детскую площадку.

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