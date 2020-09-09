Рязанцы просят сохранить уникальные чугунные решетки на мосту возле цирка

Сегодня решетки, которые предлагают сохранить, выглядят именно так. Фото: Павел АВЕРИН

В начале сентября началась реконструкция Астраханского моста неподалеку от цирка. До сей поры молчавшие члены рязанского отделения ВООПиК заметили в проектной документации пункт о замене чугунных литых декоративных решеток на «полностью идентичные существовавшим».

И теперь патетически вопрошают (транскрипция сохранена):

- Почему Рязанцам приходится непрерывно бороться с Администрацией города, стремящейся уничтожить историческую идентичность Рязани???

Рязанцы из ВООПиК предлагают внести изменения в проектную документацию, уменьшив объем работ на сумму не более 10 % от суммы контракта (пункт 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

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