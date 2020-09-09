Для рязанских родителей открыли независимую горячую линию по школьному питанию

В РИПИ обещают, что эксперты ответят на каждый вопрос, поступивший на горячую линию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский институт потребительских испытаний открыл горячую линию для родителей по школьному питанию. Она была создана специально для тех, кто неравнодушен к тому, чем питается их ребенок.

В РИПИ призывают обращаться родителей, чьи дети столкнулись в школе или детском саду с некачественной едой.

- Эксперты в области детского питания ответят на каждый вопрос, поступивший на горячую линию, - рассказала представитель РИПИ Юлия Храбрых.

Помимо этого, информацию можно будет получить в режиме «вопрос-ответ» и онлайн-конференции. Для этого необходимо оставить e-mail или номер телефона, на них вам сообщат о времени ее проведения.

Заполнить анкету можно через Яндекс-форму или на сайте журнала «СПРОС».

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