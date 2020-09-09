В одном из районов Рязанской области собрали богатый урожай арбузов

На фото Сергей Воронцов и его урожай. Фото: издательство "Пресса".

Жаркое и засушливое лето 2020 года подарило садоводам Рязанской области возможность собрать богатый урожай арбузов – ягоды нетипичной для средней полосы.

В Александро-Невском районе в селе Нижний Якимец Сергей Воронцов собрал около полутоны арбузов. Свой урожай успех прокомментировал издательству «Пресса»:

- Арбузы сажаю давно. В основном использую уже испытанные сорта – «астраханский», «огонек». В этом году посадил их, что называется, на авось – лишь бы занять чем-то пустой участок земли. Не ухаживал за ними. Но урожай на удивление – отменный. Честно говоря, не ожидал. Некоторые арбузы на 6–8 килограммов потянули. Сладкие, вкусные! Оделил всех родственников и знакомых, еще и осталось, но уже мелочь.

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