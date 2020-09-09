Движение по улице Пушкина в Рязани затруднено из-за провала грунта

Работы активно ведутся. Фото: сайт горадминистрации Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

Движение транспорта по полосе движения по улице Пушкина на участке со стороны Татарской до Ленинского Комсомола ограничено.

По данным управления энергетики и ЖКХ, вечером 8 сентября после дождя возле дома №47 на Татарской улице промыло грунт и асфальт провалился. Работы проводил подрядчик АО «Рязаньгоргаз».

Чиновники оптимистично уверяют, что до конца дня 9 сентября работы по ликвидации последствий провала завершат и движение транспорта будет восстановлено.

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