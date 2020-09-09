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Коронавирус Covid-19

За сутки в Рязани умер еще один человек, больной коронавирусом. Всего - 47

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 9 сентября
Источник:kp.ru
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За сутки в Рязани умер еще один человек, больной коронавирусом. Всего - 47.

За сутки в Рязани умер еще один человек, больной коронавирусом. Всего - 47.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По состоянию на утро 9 сентября в Рязанской области скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 28 положительных тестов находится на подтверждении в региональнои минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7459 человек.

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