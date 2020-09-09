За сутки в Рязани умер еще один человек, больной коронавирусом. Всего - 47.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
По состоянию на утро 9 сентября в Рязанской области скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего за сутки в регионе зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 28 положительных тестов находится на подтверждении в региональнои минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7459 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!