За сутки в Рязани умер еще один человек, больной коронавирусом. Всего - 47. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По состоянию на утро 9 сентября в Рязанской области скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 28 положительных тестов находится на подтверждении в региональнои минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7459 человек.

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