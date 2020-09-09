Увеличение заболеваемости: оперштаб напомнил рязанцам о сохранении масочного режима

Без масок никуда...

Во вторник, 8 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции напомнил рязанцам о сохранении в регионе масочного режима в общественных местах.

- В связи с увеличением в регионе заболеваемости COVID-19 напоминаем о необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, - говорится в сообщении. - В регионе сохраняется режим повышенной готовности. При посещении торговых объектов, организаций сферы услуг, передвижении в общественном транспорте и ожидании его на остановочных пунктах, в зданиях вокзалов, а также при нахождении в других общественных местах граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания.

Также представители оперативного штаба напомнили, что маска по правилам должна прикрывать и нос, и рот. Не менее важно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и регулярно мыть (или обрабатывать антисептиком) руки.

Напомним, что на 9 сентября в регионе подтверждено 7431 случаев COVID-19.