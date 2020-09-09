На дорогу в Шиловском районе потратят полмиллиарда рублей

Схема из проектной документации для реконструкции дороги Фролово - Лесной – Алехово.

Реконструкция ждет дорогу Фролово - Лесной – Алехово в Шиловском районе. На участок протяженностью 13 километров от трассы М5 «Урал» до точки чуть дальше поселка Лесной потратят почти полмиллиарда рублей. Начальная цена контракта составляет 483,5 млн.

Работы пройдут в три этапа и должны завершиться до 29 октября 2021 года, следует из документации на сайте госзакупок.

Помимо укладки нового покрытия предусмотрены: установка ограждений, дорожных знаков и других элементов дорожной инфраструктуры, нанесение разметки, укрепление обочин, оборудование пяти остановочных площадок с павильонами, устройство тротуаров в населенных пунктах.