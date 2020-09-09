В шести районах Рязанской области 9 сентября отключат электричество.
9 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Касимовский район:
- село Кольдюки — с 02:37 до 09:00.
Сапожковский район:
- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Мосолово, деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Елино, село Остроухово — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Яблонево — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- поселок Александровка — с 10:00 до 13:00;
- село Церлево — с 13:00 до 17:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!