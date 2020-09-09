В шести районах Рязанской области 9 сентября отключат электричество.

9 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Касимовский район:

- село Кольдюки — с 02:37 до 09:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Мосолово, деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Елино, село Остроухово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Яблонево — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- поселок Александровка — с 10:00 до 13:00;

- село Церлево — с 13:00 до 17:00.

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