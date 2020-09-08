ХК «Рязань»: ключевая драка и победа в овертайме

Во вторник, 8 сентября, хоккейный клуб «Рязань» домашней игрой против Югры из Ханты-Мансийска начал новый сезон ВХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Но ключевым в игре стал эпизод, когда за полторы минуты до конца третьего периода на льду произошла массовая драка. Павел Махановский («Югра») получил за грубость пятиминутный штраф и дисциплинарный штраф до конца игры.

Этим удалением и воспользовались хозяева – правда, произошло это уже в овертайме. Первую шайбу в актив «горожан» в новом сезоне записал капитан Владимир Карпов.

Итоговый счет 1:0 в пользу ХК «Рязань».

Отметим также, что домашняя игра «горожан», запланированная на 11 сентября, перенесена на другой день из-за карантина в составе хоккейного клуба «Рубин».