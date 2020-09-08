Вышел из больницы и пропал – под Рязанью ищут 67-летнего мужчину

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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» вечером во вторник, 8 сентября, опубликовал информацию о пропаже в райцентре Спасск-Рязанский 67-летнего Михаила Васильевича Чернецова (1952 г.р.).

Мужчина 7 сентября вышел из здания Спасской центральной районной больницы и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормального телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Был одет: предположительно в тельняшку с длинным рукавом или коричневую футболку, светлые спортивные штаны и синие ботинки.

С собой у Михаила Васильевича был пакет с вещами.

Всех, кто располагает любой информацией об этом мужчине, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.