На райцентр Сараи налетел ураган

Фото: издательство "Пресса".

Вечером вторника (8 сентября) на райцентр Сараи обрушился ураганный ветер. В воздух поднялись килограммы пыли, оказались оборваны ветви, повалены несколько деревьев.

Напомним, что днем во вторник МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение, заранее предупредив жителей области о плохих погодных условиях.

Издательство «Пресса» сообщает, что до этого жители Сараев страдали от засухи и пришедших вслед за ней возгораний сухой травы.

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