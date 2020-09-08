На райцентр Сараи налетел ураган

Фото: издательство "Пресса".
Вечером вторника (8 сентября) на райцентр Сараи обрушился ураганный ветер. В воздух поднялись килограммы пыли, оказались оборваны ветви, повалены несколько деревьев.
Напомним, что днем во вторник МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение, заранее предупредив жителей области о плохих погодных условиях.
Издательство «Пресса» сообщает, что до этого жители Сараев страдали от засухи и пришедших вслед за ней возгораний сухой травы.
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