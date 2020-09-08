Из-за халтурного ремонта парков в Ряжске возбудили уголовное дело

Против директора рязанской фирмы-подрядчика, ремонтировавшей парки в городе Ряжске, возбудили уголовное дело. 74-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Речь идет о парках на улицах Красной Армии и Ильича. Общая стоимость муниципальных контрактов по этим объектам, как пишет пресс-служба областной прокуратуры, составила 6,6 млн рублей.

Заказчик, администрация Ряжского района, оплатил работы полностью, однако позже вскрылись недоделки на сумму более 300 тысяч рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, аукционы проводились в 2018 году. Победителем тогда было признано ООО «Пеликен».

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Рязани.