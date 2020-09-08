16 школ получили гранты на развитие экспозиций

7 сентября в Государственном историческом музее на Красной площади прошло награждение победителей конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что на конкурс заявилась каждая 12 школа в стране.

«В этом году у нас 96 лауреатов, больше трех тысяч школ заявились на участие», — сказал Александр Хинштейн.

Он напомнил, что в этом году организаторы проводили конкурс в двух номинациях — городские и сельские школьные музеи, потому что они изначально находятся не в равных условиях.

«В конкурсе участвовали школьные музеи их всех федеральных округов, — подчеркнул председатель общественного совета «Исторической памяти» Сергей Нарышкин. — Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей — непростая задача».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, входивший в состав экспертов конкурса, отметил, что школьные музеи сохраняют историю, которая ближе нам всем — историю двора, класса, улицы. Он подчеркнул, что они основаны на большой академической работе — пусть не больших ученых, но школьников.

Региональный координатор проекта «Единой России», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев рассказал, что в региональном этапе всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны приняли участие 67 образовательных учреждений из 24 муниципалитетов Рязанской области.

«Победители регионального этапа — 6 лучших сельских школьных музеев/комнат/уголков памяти Великой Отечественной войны» и 6 лучших городских музеев приняли участие в федеральном этапе конкурса. Они достойно представили свои музеи и Рязанскую область на конкурсе «Единой России», — отметил Андрей Кашаев.

В общей сложности 96 лауреатов получили гранты на развитие музея: победители — 500 тысяч рублей, занявшие второе и третье места — по 300 и 200 тысяч соответственно. По словам Александра Хинштейна, конкурс пройдет и в следующем году — формат его прорабатывает «Единая Россия» совместно с Минпросвещения.

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