Рязанский министр Прилуцкий разъяснил расходование стимулирующих денег медикам

Министр разъяснил статьи расходов стимулирующих денег. Фото: сайт минздрава.

На выплаты за особые условия и дополнительную нагрузку решено направить более 57 млн рублей, за особые условия труда тех, кто оказывает непосредственную помощь больным с COVID-19 – около 88 миллионов. Также медработникам предусмотрены выплаты повышенных (из-за доплат в предыдущие месяцы) отпускных, а некоторым – компенсаций за неиспользованный отпуск.

Именно такие суммы, исходя из цифры в 145,2 млн рублей, назвал глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий на заседании правительства Рязанской области 8 сентября. Они предназаначены на материальное стимулирование медицинских работников региона.

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