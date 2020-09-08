Ветер, дождь и понижение температуры - в Рязанскую область пришла непогода

Главное управление МЧС по Рязанской области днем во вторник, 8 сентября, опубликовало метеопредупреждение, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра.

В ближайшие часы, начиная с западных границ региона, в область придет дождь и похолодание. Также усилится ветер. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего вторника, а также ночью и днем 9 сентября.

Сообщается, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, а местами и 20 метров в секунду.

Среднесуточная температура 9 сентября понизится на 5-7 градусов по Цельсию.