В Рязанской области простимулируют деньгами медиков и педагогов

Дождутся ли рязанские медики реальных выплат почти на полторы сотни миллионов? Фото: Артем КИЛЬКИН

На 5,8 млн рублей федеральных субсидий увеличатся средства, направляемые на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство. Об этом рассказал губернатор Любимов на заседании регионального правительства 8 сентября.

На 145,2 млн рублей увеличены объемы финансирования программы «Развитие здравоохранения» из резервного фонда Правительства РФ. Средства направят на выплаты стимулирующего характера медработникам, оказывающим помощь больным с COVID-19 и людям из группы риска по коронавирусу.

Напомним, что 5 августа комиссия Федерального Собрания одобрила предложение о выделении Рязанской области 151,3 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусными больными.

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