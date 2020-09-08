Рязанские присяжные признали вину жестоких убийц

Орудия преступления и похищенное убийцы спрятали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении двух мужчин, жестоко убивших рязанца в подземном гараже в феврале 2018 года. После чего похитили имущество, включая автомобиль и оружие ограниченного поражения с патронами. Так сухо-официально звучит сообщение на сайте областной прокуратуры.

Приманкой послужили полмиллиона рублей, которые ранее похитил один из убийц у жертвы. Встреча превратилась в кровавую баню: подсудимые попросту забили рязанца. При этом эксперты насчитали более 30 ударов молотком по голове. Оборонявшийся лишь сумел ранить одного из напавших резиновой пулей.

Затем на его же автомобиле тело вывезли в Михайловский район, где закопали в овраге. Машину спрятали у родственников одного из душегубов. Они выбросили похищенное оружие, молоток, использованный в качестве орудия убийства, списали денежные средства с похищенных у потерпевшего банковских карт, хотели «заложить» паспорт транспортного средства погибшего через знакомого риэлтора.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, вынесли свой вердикт, признав подсудимых виновными в совершении преступлений. Наказание по делу будет определено судом при вынесении приговора.

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