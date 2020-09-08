В Москве задержали рязанца, подозреваемого в убийстве

Росгвардия скоординировала свои действия - подозреваемые оперативно пойманы. Фото: сайт ГУ Росгвардии по Москве.

На Нижней улице Москвы к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве подошел мужчина и сообщил, что двое прохожих избивают одного. По его словам, они использовали не только численное преимущество, но и палки.

Служители правопорядка, приехав на место, обнаружили человека уже без признаков жизни с колото-резаными ранами. Они быстро сориентировались в обстановке и задержали 35-летнего жителя Рязанской области и 36-летнего уроженца Пензенской области, подозреваемых в совершении преступления.

В ходе выяснения обстоятельств задержанные признали свою вину. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Алекандро-Невском районе двое мужчин избили пенсионера и подожгли его дом

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!