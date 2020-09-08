В Москве задержали рязанца, подозреваемого в убийстве

Росгвардия скоординировала свои действия - подозреваемые оперативно пойманы. Фото: сайт ГУ Росгвардии по Москве.
На Нижней улице Москвы к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве подошел мужчина и сообщил, что двое прохожих избивают одного. По его словам, они использовали не только численное преимущество, но и палки.
Служители правопорядка, приехав на место, обнаружили человека уже без признаков жизни с колото-резаными ранами. Они быстро сориентировались в обстановке и задержали 35-летнего жителя Рязанской области и 36-летнего уроженца Пензенской области, подозреваемых в совершении преступления.
В ходе выяснения обстоятельств задержанные признали свою вину. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.
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