Под Рязанью сделали новую экспериментальную дорогу к школе из грунта, отходов и цемента

Фото: администрация Рязанского района.

Рядом с Заборьевской средней школой Рязанского района появилась новая экспериментальная дорога. Трехсотметровых участок построен с помощью технологии ресайклинга (возвращения): были смешаны грунт, строительные отходы и цемент. Полученную смесь при помощи специальной техники превратили в уплотненное основание. Предполагается, что новая экспериментальная дорога прослужит не менее пяти лет!

Администрация Рязанского района подчеркивает, что проект не потребовал затрат, поскольку технику и материалы предоставили компании-партнеры.

В Заборьевской школе обучается 170 детей. Ранее последние несколько сотен метров до школы они преодолевали по грязи и песку, теперь по хорошей дороге.

- Губернатор нам поставил задачу подумать над решением проблемы сельских дорог. Мы долгое время работали в лабораториях, подбирали составы, - отметил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. – Основная задача – использовать местные материалы. Найти экономичный и надежный вариант. В качестве экспериментальной площадки выбрали подъезд к школе в Заборье.

Отмети, что пять лет назад в Рязанском районе уже пробовали строить дороги из мусора, грунта и цементирующей составляющей. По всей видимости, тот эксперимент оказался не очень удачным.

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