Адвокат сына жертвы Ефремова считает приговор актеру справедливым

Семья погибшего считает приговор актеру справедливым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к реальному сроку - восемь лет тюрьмы. Прямо из суда его в наручниках отправили в СИЗО. Кроме того, он будет обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Корреспондент «Комсомолки» сразу после оглашения приговора поговорил с адвокатом, представляющим интересы Виталия Захарова.

- Сам приговор мы считаем справедливым, столько мы, собственно говоря, и просили. А вот компенсация морального вреда в 800 тысяч рублей, на наш взгляд, слишком низок. Будем ли мы оспаривать этот момент, ответить я сейчас вам не могу. Для этого мне необходимо проконсультироваться со своим клиентом, - сообщил адвокат Сергей Аверцев.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб рязанский водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения требовали для актера 11 лет колонии общего режима.

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