С подрядчиком работ на рязанском кладбище расторгли договор

Мэрия Рязани расторгла договор с подрядчиком на выполнение седьмого этапа строительства кладбища «Богородское». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен был построить и обустроить места захоронения на территории кладбища, но не выполнил этого. Поэтому чиновники горадминистрации решили в одностороннем порядке расторгнуть контракт и провести повторные торги.

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