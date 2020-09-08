В Михайловском районе в сентябре зацвела сирень

Фото: издательство "Пресса".

В селе Козловка Михайловского района местные жители сфотографировали 8 сентября цветущий куст сирени. Яркие сиреневые грозди привлекают внимание и дарят хорошее настроение.

Издательство «Пресса» приводит слова одной из здешних жительниц:

- Сначала сама себе не поверила – не время ведь для сирени. Присмотрелась повнимательнее: ошибки быть не может. Действительно цветет.

Известный рязанский ботаник Андрей Петруцкий на вопрос «Комсомольской правды» сообщил, что в осеннем цветении нет ничего сверхъестественного.

- И сирень, и акация, и вишня могут цвести теплой осенью, - подчеркнул Андрей Александрович. – Просыпаются отдельные почки. Было тепло, потом - холодно, теперь опять тепло. Почки «подумали», что прошел зимний цикл, и распустились.

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