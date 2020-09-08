Посол Уганды подарил губернатору Любимову алкоголь. Фото: посольство Уганды в России.

Его Превосходительство Олва Агара Джонсон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в России торжественно вручил губернатору Рязанской области Николаю Любимову бутылку алкоголя. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Напомним, 7 сентября в Рязань приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в России Джонсон Агара Олва, чтобы наладить сотрудничество в сельском хозяйстве (читать подробнее).

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