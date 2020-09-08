В семи районах Рязанской области 8 сентября отключат электричество.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
8 сентября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Ерахтур — с 08:00 до 20:00;
- село Мосолово — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00;
- село Криуша, деревня Курша, поселок Малиновка, деревня Рябиновка — с 13:00 до 15:00.
Захаровский район:
- село Остроухово — с 09:00 до 14:00;
- село Поливаново — с 11:00 до 16:00.
Пронский район:
- поселок Пронск, поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- поселок Соща — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- поселок Зеркальные Пруды, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- деревня Свищевка — с 10:09 (такое время написано у энергетиков – Ред.) до 13:00;
- село Мелехово — с 13:00 до 17:00.
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