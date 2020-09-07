Уганда поможет развитию сельского хозяйства Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

7 сентября в Рязань приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в России Джонсон Агара Олва, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметили чиновники, развитие партнерских отношений с африканскими странами для них очень важно.

«В Рязанской области есть предприятия, которые могут успешно взаимодействовать с Угандой. Сейчас идет предварительная подготовка по организации поездок наших бизнесменов в Уганду и африканских предпринимателей в Рязань», - говорится в сообщении.

Представителя от Уганды интересуют в первую очередь взаимоотношения в промышленном и сельскохозяйственной отраслях.