Рязанец погиб в ДТП, не пропустив внедорожник

Фото: УМВД по Рязанской области.

7 сентября на территории Рязанского района в ДТП погиб местный житель. На своем ВАЗ-2105 он 89-летний мужчина столкнулся с Nissan Pathfinder.

Как сообщает областное УМВД, трагедия случилась на 54 километре дороги «Спас-Клепики –Рязань» примерно в 11:25. По предварительной информации водитель «пятерки», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил внедорожник. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Управлявший Nissan 21-летний житель Касимова с травмами доставлен в больницу.